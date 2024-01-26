ملياردير البتكوين آرثر هايز يحذر من هبوط "كبير" للعملة
حذر ملياردير البتكوين آرثر هايز، من هبوط عملة البتكوين إلى مستوى يتراوح ما بين 30 ألف دولار و35 ألف دولار خلال عام 2024، وسط تراجع محتمل في السوق ناتج عن مشكلات في التمويل التقليدي.
ورجح مؤسس بورصة مشتقات العملات الرقمية والتشفير "بيتميكس/BitMEX"، أن تنخفض البتكوين قبل قرار تجديد "BTFP"، المقرر في الـ12 من شهر آذار/مارس المُقبل، وفقًا لموقع "المتداول العربي".
وأرجأ الملياردير هايز في منشور على إحدى المدونات، انخفاض البتكوين المُتوقع إلى التدفقات الخارجة من صندوق بورصة "جراي سكيل" الرقمية، وانتهاء برنامج السيولة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي ينتهي في شهر آذار/مارس المُقبل.
وأوضح أن إنهاء البرنامج الأمريكي بدلا من تجديده، قد يؤدي إلى "أزمة مالية صغيرة"، ما سيجبر البنك بالأغلب على استئناف طباعة النقود لإنقاذ البنوك الإقليمية المتعثرة.
وأعتبر الملياردير هايز أن "بتكوين" تُعطي مؤشرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي محاصر بين التضخم المرتفع والأزمة المصرفية، لكنه بين أن "السوق لا يقدر هذه الحقيقة بعد".
وأكد عزمه على شراء حجم كبير من عملة البتكوين بمجرد انخفاض سعرها إلى ما دون مستوى 35 ألف دولار، قبل انعكاس سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف، وبدء تخفيضات أسعار الفائدة التي سترفع أسعار البتكوين مرة أخرى.
وتراجعت عملة البتكوين إلى ما دون مستوى 40 ألف دولار، حيث انخفض سعر أكبر أصل مشفر من حيث القيمة السوقية بنحو 0.70% اليوم الخميس، لتسجل 38,626 دولار.