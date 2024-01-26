ملياردير البتكوين آرثر هايز يحذر من هبوط "كبير" للعملة

وأرجأ الملياردير هايز في منشور على إحدى المدونات، انخفاض البتكوين المُتوقع إلى التدفقات الخارجة من صندوق بورصة "جراي سكيل" الرقمية، وانتهاء برنامج السيولة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي ينتهي في شهر آذار/مارس المُقبل.

وأوضح أن إنهاء البرنامج الأمريكي بدلا من تجديده، قد يؤدي إلى "أزمة مالية صغيرة"، ما سيجبر البنك بالأغلب على استئناف طباعة النقود لإنقاذ البنوك الإقليمية المتعثرة.

وأعتبر الملياردير هايز أن "بتكوين" تُعطي مؤشرًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي محاصر بين التضخم المرتفع والأزمة المصرفية، لكنه بين أن "السوق لا يقدر هذه الحقيقة بعد".