لأول مرة.. سعر بتكوين يشكل "الصليب الذهبي"
شهدت "بتكوين" بداية إيجابية مع دخول عام 2024 من خلال نمط سوقي يعرف باسم "الصليب الذهبي" لأول مرة على الإطلاق، وفق محللين اقتصاديين.
وبحسب موقع "إندبندنت" البريطاني، فإن مؤشر التداول هذا يشير إلى الوقت الذي يتحرك فيه متوسط العملة الرقمية المشفرة لمدة 50 يوما وصولا إلى ما معدله 200 يوم.
ويستخدم هذا المؤشر من قبل بعض المحللين لدخول السوق المرحلة الصعودية.
وتأتي مرحلة "الصليب الذهبي" بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على انهيار "بتكوين" من خلال "تقاطع الموت المخيف"، الذي أدى إلى خسارة العملة المشفرة أكثر من نصف قيمتها خلال العام الحالي.
وتعزز سعر "بتكوين" في الأسابيع الأخيرة بسبب التوقعات المحيطة بموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة على تمويل التداول في البورصة.
وكانت الدفعة الأولى من الموافقات، التي جاءت يوم الخميس الماضي، فتحت سوق العملة الرقمية بما يصل إلى مليارات الدولارات من الاستثمار المؤسسي، وشهد ارتفاع أسعار "بتكوين" إلى أعلى مستوى له منذ 21 شهراً.
وبعد تصحيح سريع بلغ حوالي 10%، انخفض سعر بيتكوين إلى ما يزيد قليلا على 42 ألف دولار؛ مما ترك بعض المحللين يتطلعون إلى مزيد من الزخم الإيجابي في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وقال سيمون بيترز، وهو محلل سوق في منصة التجارة الإلكترونية إي ترو: "بينما ندخل أسبوعا أكثر هدوءا في عالم التشفير ــ وهو استراحة يحتاجها البعض بشدة - سيتجه الانتباه الآن نحو خفض مكافآت الحزمة القادمة إلى النصف".
وانخفاض تعدين "بتكوين" إلى النصف سيشهد انخفاض مكافآت التعدين للعملة المشفرة بنسبة 50 في المائة؛ مما يقلل العرض، بينما لا يؤثر نظريًا على الطلب.