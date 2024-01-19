لأول مرة.. سعر بتكوين يشكل "الصليب الذهبي"

شهدت "بتكوين" بداية إيجابية مع دخول عام 2024 من خلال نمط سوقي يعرف باسم "الصليب الذهبي" لأول مرة على الإطلاق، وفق محللين اقتصاديين.

وبحسب موقع "إندبندنت" البريطاني، فإن مؤشر التداول هذا يشير إلى الوقت الذي يتحرك فيه متوسط العملة الرقمية المشفرة لمدة 50 يوما وصولا إلى ما معدله 200 يوم.

ويستخدم هذا المؤشر من قبل بعض المحللين لدخول السوق المرحلة الصعودية.

وتأتي مرحلة "الصليب الذهبي" بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على انهيار "بتكوين" من خلال "تقاطع الموت المخيف"، الذي أدى إلى خسارة العملة المشفرة أكثر من نصف قيمتها خلال العام الحالي.

وتعزز سعر "بتكوين" في الأسابيع الأخيرة بسبب التوقعات المحيطة بموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة على تمويل التداول في البورصة.