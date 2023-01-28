خبراء: تخفيض التصنيف السيادي يضع الاقتصاد التونسي أمام "مخاطر عالية"

وحذّر الخبير الاقتصادي التونسي محمد صالح الجنادي، من أنّ هذا التصنيف الجديد "يحمل دلالات سلبية في وقت تكافح تونس من أجل إقناع صندوق النقد الدولي ببرنامجها الإصلاحي، بما يمكنها من الحصول على قرض جديد".

وقال الجنادي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إنّ هذا الترقيم الجديد يعني بالنسبة إلى الأسواق المالية في العالم أنّ تونس باتت على حافة الإفلاس، الأمر الذي يدفع المانحين إلى التحفظ على تقديم أي شكل من أشكال الدعم، بالنظر إلى ارتفاع نسبة المخاطر".

وأضاف أنّ "التصنيف سيؤثر حتمًا على ملف تونس مع المانحين الدوليين، وسيزيد من تعقيد الوضعية المالية، لأنّه يتسبب بانعكاسات على مستوى العملة التونسية وعلى مناخ الاستثمار".

حافة الإفلاس

واعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية آرام بلحاج، أنّ التصنيف الجديد لتونس "يدق ناقوس الخطر".

وكتب بلحاج في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك" أنّ التصنيف الجديد "يعني للأسواق أن الدولة التونسية على حافة الإفلاس وأن التمويلات التي ستُقدّم لبلادنا مستقبلا تُعتبر مخاطرة كبيرة".

وحذّر بلحاج من أنّه "لم يتبق إلا درجة واحدة في سلم وكالة الترقيم السيادي موديز وهي (سي أ أ 3) لتصبح تونس بلدا مفلسا تماما، وبالتالي عاجزا تماما عن الحصول على التمويلات الخارجية".

وأشار إلى أنّ التقرير كان واضحًا وطرح الحلول وهي ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وضرورة رفع حالة الضبابية السياسية الموجودة في البلاد، وضرورة التوافق حول الإصلاحات المضمنة في برنامج الحكومة المقدم لصندوق النقد الدولي وضرورة دعم الاحتياطي من العملة الصعبة في المستقبل المنظور".