تقرير: ذهب الأمازون سرطان يصعب استئصاله في البرازيل

أكد تقرير مختص أن ما لا يقل عن 20٪ من تعدين الذهب في البرازيل غير قانوني، مشيرًا إلى أنه يفتك بغابات الأمازون المطيرة.

وقال التقرير الذي نشرته جامعة "ميناس جيرايس" الفدرالية، إن مساحة إزالة الغابات غير القانونية الناجمة عن تعدين الذهب في البلاد وصلت 19٪ في النصف الأول من هذا العام.

وأشار إلى أن "تعدين الذهب مدفوع بالطلب الخارجي، بشكل أساس بقيمة المادة الثمينة في السوق الدولية، وبالتالي شهد ارتفاعًا في قيمته في الأشهر الأخيرة، إذ تسبب هذا الطلب في إزالة الغابات".