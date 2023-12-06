الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين

اقترب الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات، اليوم الأربعاء، بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت انخفاض الوظائف في سوق العمل، فيما راهنوا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، 0.019 بالمئة إلى 103.99، بعد أن صعد 0.3 بالمئة خلال الليل. وارتفع المؤشر 0.5 بالمئة هذا الشهر، بعد تراجعه ثلاثة بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني في أكبر انخفاض شهري منذ عام.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف في أكتوبر تشرين الأول، وهي أقوى علامة حتى الآن على أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.

وأظهرت البيانات أيضا وجود 1.34 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل في أكتوبر تشرين الأول، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2021.