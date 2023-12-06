الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين
اقترب الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات، اليوم الأربعاء، بينما يقيّم المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت انخفاض الوظائف في سوق العمل، فيما راهنوا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، 0.019 بالمئة إلى 103.99، بعد أن صعد 0.3 بالمئة خلال الليل. وارتفع المؤشر 0.5 بالمئة هذا الشهر، بعد تراجعه ثلاثة بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني في أكبر انخفاض شهري منذ عام.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف في أكتوبر تشرين الأول، وهي أقوى علامة حتى الآن على أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.
وأظهرت البيانات أيضا وجود 1.34 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل في أكتوبر تشرين الأول، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2021.
في غضون ذلك، بلغ اليورو 1.0795 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.07785 دولار أمس الثلاثاء.
ويعتقد المستثمرون أن البنك المركزي الأوروبي قد يقدم على أول خفض لسعر الفائدة بحلول مارس آذار. وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو بسرعة أكبر مما توقعه أغلب المراقبين، كما اتضح من بيانات أسعار المستهلكين يوم الخميس الماضي.
وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.2601 دولار، مرتفعا 0.06 بالمئة خلال اليوم. وزاد الين الياباني 0.03 بالمئة إلى 147.12 للدولار.
وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.09 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 7.1657 للدولار. وخفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين إلى "سلبية".
بالنسبة للعملات المشفرة، تجاوزت بتكوين 44000 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2022. وسجلت في أحدث تعاملات 43995 دولارا.