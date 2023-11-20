ارتفاع أسعار الذهب وسط توقعات بوقف رفع أسعار الفائدة بأمريكا

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الإثنين، مع مواصلة الدولار لخسائره، بعد أن عززت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا في الولايات المتحدة الرهانات على انتهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من دورته لرفع الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1981.80 للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 2.2 % في الأسبوع الماضي.