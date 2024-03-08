منطقة حرة مشتركة.. هل تحل مشاكل سوريا والعراق وإيران الاقتصادية؟

أثار الإعلان عن اتفاق إيران وسوريا والعراق، على إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة، تساؤلات حول مدى نجاح هذا المشروع في جمع اقتصاد ثلاثة بلدان منهكة.

وكان مستشار الرئيس الإيراني حجة الله عبد الملكي قد أعلن موافقة الدول الثلاث على المشروع، وأكد أنه سيعود بالفائدة على اقتصادها، ويجعل وصول إيران إلى البحر المتوسط سهلاً.

وتأمل إيران تحقيق قفزة استثمارية عبر المنطقة الحرة، لا سيما بعد استقرار الطريق البري في منطقة الميادين على الحدود العراقية السورية، الذي سيسمح بسهولة التبادل التجاري وتنقل المسافرين بين البلدان الثلاثة.

غياب التوازن

يقول الباحث قصي المحمد، في دراسة نشرها مركز رصد للدراسات بعنوان "التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران"، إن الاقتصاد السوري غير قادر على تأمين المنتجات اللازمة للمدن الإيرانية، بسبب الحرب والحصار، ما يجعل التوازن التجاري بين البلدين مفقودا.