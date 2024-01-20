لماذا قفز سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر؟

يواصل سعر الدولار في السوق السوداء في مصر صعوده إلى مستويات غير مسبوقة، حتى وصل إلى 60 جنيها، مقارنة بالسعر الرسمي الذي تعتمده البنوك بـ 31 جنيها مصرياً، وهي أسباب يعزوها خبراء إلى الحرب في قطاع غزة والاضطرابات الاقتصادية في العالم.

وتأتي هذه التطورات في ظل الحديث عن اجتماع مرتقب للحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، واقترابها من اتخاذ قرار جديد بتعويم الجنيه.

أزمات عالمية

يرى الخبير الاقتصادي حاتم سامي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "السوق المصري تأثر بحالة التضخم في العالم، ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وتقوية وضع الدولار، وبالتالي خروج المستثمرين إلى السوق الأمريكية باعتبارها أكثر أمانا بالنسبة لأموالهم".

ومن الأسباب الأخرى لانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، بحسب سامي، التراجع النسبي في تحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن خروج أكثر من 20 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وقد ترتبت على فقدان هذا الرقم الكبير تداعيات سلبية على سوق العملة.

وأرجع الخبير الاقتصادي سبب انخفاض تحويلات المصريين في الخارج إلى زيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، وبالتالي ربما يكون تخفيض العملة المحلية خياراً متاحا، في حال عدم القضاء على السوق السوداء.