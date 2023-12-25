شاهد بالفيديو.. ما تداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري؟

لم تحصد حرب غزة، التي امتدت منذ السابع من شهر أكتوبر المنصرم، أرواح آلاف القتلى والجرحى، أو تدمر البنية التحتية، أو تقضي على كافة القطاعات الحيوية في القطاع فحسب، وإنما امتدّت آثارها إلى دول عربية أخرى، ومنها مصر.

وتأثرت مصر، بشكل ملحوظ، بحرب غزة، اقتصادياً واجتماعياً وتجارياً وسياحياً، بسبب موقعها الجغرافي ودورها المحوري؛ فتوقفت بعض المشاريع العقارية الجديدة، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية، وفقدت منتجعات سياحية في سيناء إيراداتها.