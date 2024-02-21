تسارع الاقتصاد الصيني يقلق الغرب

تعيش الاقتصادات الغربية في حالة قلق، مع تسارع الاقتصادات الصينية، ولا سيما في مجال تحوّل الطاقة، مع محاولة العملاق الآسيوي التخلص من فائض إنتاجه في الخارج لمواجهة الركود.

وتقول صحيفة لوموند الفرنسية، إن صعود الصناعة الصينية يسبب قلقًا متزايدًا في الغرب، مشيرة إلى أن شركات تصنيع السيارات الأوروبية بدأت تشعر بآثار هذه المنافسة المتزايدة، وبدأت تعمل لمواجهتها وتحسين قدراتها التنافسية من خلال تخفيض عدد القوى العاملة.

ويعد الإفراط في إنتاج الألواح الشمسية ونمو الإنفاق الرأسمالي على السيارات من العلامات المثيرة للقلق على هذا الاتجاه، وفق الصحيفة.

وتضخ الصين فوائضها مع ركود الاقتصاد إلى الخارج بأسعار تنافسية تتسبب بتفاقم التوترات التجارية العالمية، على حد قول لوموند.