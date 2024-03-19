الغارديان: إصلاح الاقتصاد البريطاني يحتاج إلى "الحضن الأوروبي"

وأشار إلى أنه جاءت بعد ذلك 10 سنوات من التقشف، الذي لا لزوم له، والذي تفاقم ضرره، ولا يزال على نحو متزايد؛ بسبب إيذاء النفس نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتطرق الكاتب كيغان إلى دراسة مثيرة للقلق أصدرها مركز الإصلاح الأوروبي، أخيرًا، حول التأثير المدمر للتنازل عن الامتيازات التجارية لعضوية السوق الموحدة القريبة لصالح الدول البعيدة، التي تتسم بعدم كفاية الصفقات التجارية بشكل مثير للشفقة، أو ما يثبت عدم وجودها، مثل كندا وأستراليا والهند.

ونوه إلى الصفقة التجارية التي تم التبجح بها كثيرًا مع الولايات المتحدة، وعانت من مصير سفينة "تايتانيك" نفسه، على حد وصفه، واتضح لاحقا أن الصفقة بقيت مع ولاية تكساس فقط.