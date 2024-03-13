بعد تعذر عقده مع واشنطن.. بريطانيا تبرم اتفاقًا تجاريًا مع تكساس

أبرمت بريطانيا اتفاقًا تجاريًا مع تكساس، اليوم الأربعاء، بعد تعذر تأمين اتفاق مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية عقب بريكست، وفق وكالة "فرانس برس".

ووقعت وزيرة التجارة البريطانية، كيمي بادينوك، وحاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الاتفاق في لندن.

يأتي ذلك فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك صعوبات في الوفاء بوعد توقيع اتفاقات تجارية كبيرة، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والاتفاق المبرم مع تكساس هو أشبه بمذكرة تفاهم لتحسين التعاون بين الشركات البريطانية ونظيرتها في الولاية الأمريكية.

ونقلت "فرانس برس" عن الوزيرة بادينوك قولها إن "ما وقعناه اليوم مع تكساس يمثل الاتفاق الثامن للمملكة المتحدة على مستوى الولايات الأمريكية، ما يعني أن الشركات البريطانية لديها الآن إمكانية الوصول إلى ولايات يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 5,3 تريليون جنيه إسترليني (6,8 تريليون دولار)".

من جهته، اعتبر أبوت أن الاتفاق "سيعزز النمو الاقتصادي على جانبي الأطلسي"، مضيفًا أن "ما وقعنا عليه اليوم هو طريق لمزيد من الازدهار".

وفلوريدا وإنديانا من الولايات الأمريكية الأخرى التي وقعت اتفاقات مماثلة مع المملكة المتحدة.