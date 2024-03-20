من بينها السكر والبيض.. أوروبا تحدّد سقفا لبعض وارداتها من أوكرانيا

غضب المزارعين

ويغلق مزارعون بولنديون نقاط التفتيش مع أوكرانيا غضبًا حيال الواردات من الدولة المجاورة التي تشهد حربًا، ووسّعوا احتجاجاتهم هذا الأسبوع إلى الحدود الغربية مع ألمانيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية سابقا تمديد السماح بدخول الواردات من دون رسوم جمركية لعام آخر اعتبارا من حزيران/يونيو، لكن مع "ضمانات" لمنعها من التسبب بهبوط أسعار البيض والدواجن والسكر.

وطرحت المفوضية اللجوء إلى إمكان "وقف سريع" لواردات بعض الأنواع لمنع تجاوز الواردات معدل الأحجام التي وصلت إليها في 2022 و2023.

وقّعت الدول الأعضاء على هذا المقترح الشهر الماضي، لكن البرلمان الأوروبي دعا بعد ذلك إلى إضافة الحبوب والعسل إلى قائمة المنتجات الخاضعة للسقف، ما أدى إلى جولة جديدة من المفاوضات.

ومدّد المقترح المعدل، الفترة المرجعية بعام من 2021 إلى 2023.