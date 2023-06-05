أوروبا تمدد قيود استيراد حبوب أوكرانيا حتى منتصف سبتمبر

مددت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، القيود التي فرضتها 5 دول أوروبية على استيراد الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيه حتى 15 أيلول/سبتمبر.

يأتي ذلك القرار على الرغم من معارضة كييف ومقاومة عدد من الدول السبع والعشرين.

وأبرمت بروكسل اتفاقية في نهاية نيسان/أبريل مع خمس دول هي بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، في مواجهة تدفق الحبوب المستوردة التي تملأ الصوامع وتؤدي إلى خفض الأسعار في أوروبا الشرقية.

وتسمح الاتفاقية حتى 5 حزيران/يونيو بمنع تسويق القمح الأوكراني والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس على أراضيها، بشرط ألا تمنع عبورها إلى بلدان أخرى.