من تداعيات حرب غزة.. ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 3% في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك للشهر السابع على التوالي.

وقال التقرير، الذي صدر مؤخراً، حول تضخم أسعار الغذاء، إن الحكومة الأردنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء أول بنك وطني للبذور، وتوسيع قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف طن، ورقمنة العمليات في ميناء العقبة، ما يعزز قدرات المملكة اللوجستية والأمن الغذائي.

وتسببت حرب غزة بتداعيات اقتصادية على دول المنطقة، ومن بينها الأردن.

وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة قد ذكر في فبراير/ شباط الماضي أن "مؤشرات وأرقام الاقتصاد الاردني، كانت في مجملها إيجابية حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي".

وقال رئيس الوزراء خلال خلال افتتاح لقاء تفاعلي حول "رؤية التحديث الاقتصادي.. بين عامين": "بكل أسف، شهدنا خلال الربع الأخير عدوانًا غاشمًا على أهلنا في قطاع غزة؛ والذي ما يزال مستمرًّا حتى الآن، وما تبعه من تطورات في البحر الأحمر وباب المندب؛ ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني، وعلى قطاعات حيوية من بينها النقل وسلاسل التوريد، والسياحة، والنمو الاقتصادي".