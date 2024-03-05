الحكومة الأردنية تكشف حقيقة "رفع أسعار الخبز"

نفت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أي نية أو توجه لرفع أسعار الخبر محليًّا، رغم استمرار ارتفاع أسعار القمح عالميًّا، منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن الحكومة الأردنية ستواصل دعم القمح، رغم ارتفاع سعره عالميًّا، مشددًا في الوقت ذاته على عدم وجود أي توجه لرفع الأسعار مهما بلغ سعر القمح.

جاء ذلك، خلال لقاء الوزير الأردني، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي وسائل الإعلام، لمناقشة ما يتعلق بـ"المخزون الغذائي الوطني والاستعدادات لشهر رمضان المبارك".