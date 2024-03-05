الحكومة الأردنية تكشف حقيقة "رفع أسعار الخبز"
نفت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أي نية أو توجه لرفع أسعار الخبر محليًّا، رغم استمرار ارتفاع أسعار القمح عالميًّا، منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن الحكومة الأردنية ستواصل دعم القمح، رغم ارتفاع سعره عالميًّا، مشددًا في الوقت ذاته على عدم وجود أي توجه لرفع الأسعار مهما بلغ سعر القمح.
جاء ذلك، خلال لقاء الوزير الأردني، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي وسائل الإعلام، لمناقشة ما يتعلق بـ"المخزون الغذائي الوطني والاستعدادات لشهر رمضان المبارك".
وقال الوزير الشمالي لممثلي وسائل الإعلام إن "الحكومة لن ترفع أسعار الخبز حتى لو وصل سعر طن القمح إلى 1000 دولار"، في إشارة إلى الارتفاع المتكرر في أسعار مادة القمح، وهي المكون الأساس للخبز.
وأوضح المسؤول الأردني، أن الحكومة لن تقوم بأي إجراء لوقف الدعم عن مادتي القمح والشعير، مشيرًا إلى أن "مجلس الوزراء اتخذ إجراءات استباقية للتخفيف من تداعيات أعباء أزمة البحر الأحمر على الاقتصاد الأردني".
وكشف الوزير الشمالي، أن مخزون الأردن من القمح والشعير يكفي لمدة 10 أشهر، لافتًا إلى أن 2200 مخبز في المملكة تقدم أجود أنواع الخبز للمواطنين.