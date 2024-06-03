بعدد قياسي للمسافرين.. شركات الطيران تتوقع أرباحا تفوق 30 مليار دولار
توقعت شركات الطيران أرباحا تزيد على 30 مليار دولار، وعددا قياسيا للمسافرين يلامس خمسة مليارات مسافر في هذا العام 2024، حسب وكالة "فرانس برس".
وتستعدّ شركات الطيران لنقل ما يزيد على خمسة مليارات مسافر في العالم هذه السنة، متجاوزة الرقم القياسي المحقق عام 2019، قُبيل تفشي جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي، اليوم الاثنين.
وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" الذي يعقد اجتماعه العام في مدينة دبي الإماراتية، إنه يتوقّع أيضاً تحقيق مكاسب مالية عالمية صافية في العام 2024 قدرها 30,5 مليار دولار، في زيادة ملحوظة عن توقعاته السابقة المقدرة بـ25,7 مليار دولار.