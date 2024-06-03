بعدد قياسي للمسافرين.. شركات الطيران تتوقع أرباحا تفوق 30 مليار دولار

توقعت شركات الطيران أرباحا تزيد على 30 مليار دولار، وعددا قياسيا للمسافرين يلامس خمسة مليارات مسافر في هذا العام 2024، حسب وكالة "فرانس برس".

وتستعدّ شركات الطيران لنقل ما يزيد على خمسة مليارات مسافر في العالم هذه السنة، متجاوزة الرقم القياسي المحقق عام 2019، قُبيل تفشي جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي، اليوم الاثنين.