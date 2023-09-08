مؤشر أسعار الغذاء العالمية يتراجع إلى أدنى مستوياته في عامين

انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في آب/أغسطس إلى أدنى مستوى في عامين ليتراجع عن زيادة سجلها الشهر السابق، إذ طغى انخفاض معظم السلع الغذائية على الزيادات في أسعار الأرز والسكر.

وقالت المنظمة اليوم الجمعة إن مؤشرها للأسعار، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، بلغ في المتوسط 121.4 نقطة في آب/أغسطس مقابل 124.0 نقطة معدلة في الشهر السابق.

وجاءت قراءة تموز/يوليو في البداية عند 123.9 نقطة بارتفاع عن أدنى مستوى في عامين سجلته في حزيران/يونيو.

وكانت قراءة أغسطس آب هي الأدنى منذ آذار/مارس 2021 وأيضا أقل 24 بالمئة من أعلى مستوى سجلته على الإطلاق في آذار/مارس 2022 في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت المنظمة إن انخفاض المؤشر ككل يعكس انخفاض أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية واللحوم والحبوب رغم قفزة مؤشرها للأرز إلى أعلى مستوى له في 15 عاما عقب القيود التي فرضتها الهند على الصادرات.

وذكرت أن مؤشرها للحبوب انخفض 0.7 بالمئة من تموز/يوليو مع تراجع أسعار القمح، كما تراجعت الذرة للشهر السابع على التوالي إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات تقريبا بعد محصول قياسي في البرازيل واقتراب موعد الحصاد في الولايات المتحدة.