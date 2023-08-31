المخابرات الأمريكية: حرب أوكرانيا تسببت بانقطاعات عميقة لإمدادات الغذاء العالمية

أفاد تقرير غير سري للمخابرات الأمريكية، نشرته لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تسببت بانقطاعات عميقة لإمدادات الغذاء العالمية؛ ما أدى إلى رفع الأسعار وزيادة المخاطر بحدوث حالة من اللا أمن الغذائي في الدول الفقيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفقًا لما جاء في التقرير، الذي تناوله موقع محطة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الحرب الأوكرانية الروسية، كانت لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لواحدة من أكثر الفترات الزمنية المعطلة للأمن الغذائي العالمي منذ عقود، بسبب أن أوكرانيا وروسيا كانتا من بين أكثر الدول تصديرًا للحبوب ومنتجات غذائية أخرى على مستوى العالم في فترة ما قبل الحرب.