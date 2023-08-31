المخابرات الأمريكية: حرب أوكرانيا تسببت بانقطاعات عميقة لإمدادات الغذاء العالمية
أفاد تقرير غير سري للمخابرات الأمريكية، نشرته لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا تسببت بانقطاعات عميقة لإمدادات الغذاء العالمية؛ ما أدى إلى رفع الأسعار وزيادة المخاطر بحدوث حالة من اللا أمن الغذائي في الدول الفقيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفقًا لما جاء في التقرير، الذي تناوله موقع محطة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الحرب الأوكرانية الروسية، كانت لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لواحدة من أكثر الفترات الزمنية المعطلة للأمن الغذائي العالمي منذ عقود، بسبب أن أوكرانيا وروسيا كانتا من بين أكثر الدول تصديرًا للحبوب ومنتجات غذائية أخرى على مستوى العالم في فترة ما قبل الحرب.
وذكر أنه بالرغم من انحسار حدّة المخاوف بشأن أمن الغذاء منذ بداية هذا العام، إلا أنه من المرجح أن يعتمد المسار المستقبلي لأسعار الغذاء العالمية على ما سيحدث في مبادرة حبوب البحر الأسود التي أوقفت روسيا العمل بها.
وأشار التقرير إلى أن مدى قدرة أوكرانيا على الزراعة في وقت لا تزال فيه الحرب مشتعلة، بالإضافة إلى تكاليف وتوافر الأسمدة سيكون له أيضًا تأثير على أسعار الغذاء العالمية.
وتابع التقرير "ما فاقم المخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية الجفاف الذي ضرب كندا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة"، مشيرًا إلى "احتمالية أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية في البلدان الفقيرة بالترافق مع مستويات تاريخية للديون إلى إضعاف قدرتها على توفير الغذاء الكافي لسكانها وبأسعار معقولة".
المصدر: موقع سي إن إن الأمريكي