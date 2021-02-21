الليرة السورية تهوي إلى مستوى قياسي جديد

قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هوت إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الأحد، مع التدافع لشراء الدولار في بلد تضرر بشدة من العقوبات، ويواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي.

وقال متعاملون: إن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ 3450 ليرة اليوم الأحد، وهو ما يقل عن سعرها نهاية الشهر الماضي بأكثر من 18 %.

وكان آخر هبوط سريع لليرة السورية حدث الصيف الماضي، عندما كسرت الحاجز النفسي البالغ ثلاثة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، بسبب مخاوف من أن يزيد فرض عقوبات أمريكية أشد من محنة اقتصاد البلاد المتداعي.

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على مدى سنوات، إضافة إلى حرب أهلية طاحنة مزقت البلاد، وكادت أن تؤدي إلى انهيار النظام فيها.

وقال متعامل كبير مقره دمشق: إن سعر الدولار ارتفع بعد أن فاق الطلب العرض بكثير عقب أشهر من الاستقرار النسبي للعملة عند مستوى 2500.

وأضاف متعامل آخر مقيم في مدينة حلب، فضل عدم الكشف عن اسمه: ”هناك طلب كثير على الدولار الأمريكي، لكن العملة الصعبة غير متاحة“.‎

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد، والتي بدأت في مارس/ آذار 2011 على شكل اضطرابات، ثم تحولت سريعا إلى حرب أهلية، فقد خلالها النظام السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد، قبل أن تتدخل روسيا بشكل مباشر لدعمه عسكريا.