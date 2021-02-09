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اقتصاد

صحيفة: رصيد الخزينة التونسية من الع...
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صحيفة: رصيد الخزينة التونسية من العملة لا يكفي لأكثر من 17 يومًا

أفادت صحيفة "الشارع المغاربي" المحلية، في عددها الصادر، يوم الثلاثاء، أن رصيد الخزينة في تونس من العملة لا يكفي لأكثر من 17 يومًا لتسيير الدولة. وقالت الصحيفة،

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المصدر: تونس- إرم نيوز

أفادت صحيفة ”الشارع المغاربي“ المحلية، في عددها الصادر، يوم الثلاثاء، أن رصيد الخزينة في تونس من العملة لا يكفي لأكثر من 17 يومًا لتسيير الدولة.

وقالت الصحيفة، إن مطالبة وزير الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار على الكعلي، يوم الجمعة الماضي، من البنوك تمويل الميزانية، تهدف أساسًا إلى تأمين نفقات الأجور، وتسيير أمور الدولة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن رصيد الخزينة الحالي يقدّر بـ652 مليون دولار، (1769 مليون دينار بالعملة المحلية)، وهو رصيد ضعيف لا يسمح بتغطية نفقات التسيير، و الأجور، والدعم.

وتعكس هذه المؤشرات عجز الدولة عن التحكم في مقدراتها الأساسية، وأبرزها الثروات الباطنية، وعدم القدرة على إنفاذ القانون إزاء حالات تعطيل الإنتاج.

وبحسب تقارير محلية، فإن التراجع الكبير في رصيد الخزينة في تونس، يعود أساسًا إلى تراجع إنتاج المحروقات والفوسفات، والانعكاسات السلبية لانتشار فيروس كوفيد-19.

وتراجع إنتاج الفوسفات لشركة فوسفات محافظة قفصة المملوكة للدولة، بين العامين 2011 و 2020، من 8 ملايين طن سنويًا إلى 4 ملايين طن سنويًا.

كما تراجع إنتاج المحروقات في البلاد، بين العامين 2011 و 2020 من 70 ألف برميل يوميًا إلى 35 ألف برميل يوميًا.

وأدت أزمة كورونا إلى تسجيل انكماش غير مسبوق في الاقتصاد التونسي بلغ عتبة 8%، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

وكشفت مؤسسة ”أي إيتش إس ماركت“ المتخصصة في التحاليل الاقتصادية، وإنجاز تقارير دورية حول أسواق المال في العالم، أن المؤشرات المتعلقة بمديونية تونس تؤكد أنها تحولت إلى مديونية غير مستدامة وغير قابلة للتحمل.

وقالت المؤسسة في تقرير لها إن مديونية تونس تفاقمت إلى مستوى غير مسبوق، وإن عجز الموازنة للعام 2020 بلغ 11,5% من الناتج المحلي الإجمالي، محذرة من أن تونس عجزت لأول مرة عن تسديد قرض لها بقيمة 500 مليون دولار.

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صحيفة: رصيد الخزينة التونسية من الع...
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"المركزي الإماراتي": البنوك قلصت استخدام حزمة لمواجهة تبعات كورونا

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المصدر: رويترز

قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن البنوك في الدولة قلصت استخدامها لخطة تحفيز للبنك المركزي تهدف لدعم السيولة خلال جائحة كوفيد-19.

وفي مارس آذار 2020، دشن البنك المركزي في الإمارات حزمة بقيمة 70 مليار دولار تشمل تدابير لرأس المال والسيولة في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة. وجرى تمديد بعض التدابير إلى يونيو حزيران 2021.

وقال محافظ المصرف المركزي عبد الحميد سعيد في بيان: ”تعد الاستفادة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والتي انخفضت الآن إلى حوالي 50 بالمئة من وقت الذروة، مؤشرا قويا على أن البنوك تعود الآن تدريجيا وبسلاسة إلى إمكانياتها وقدرتها لإدارة محافظها الائتمانية وتحديد أهدافها المستقبلية“.

وتضررت قطاعات حيوية من اقتصاد الإمارات مثل النقل والسياحة جراء تفشي فيروس كورونا العام الماضي. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الإمارات ستة بالمئة في 2020.

لكن سعيد قال إن الأرقام التي قدمتها المؤسسات المالية في نهاية 2020 مشجعة وتظهر ”مرونة“ القطاع المصرفي، في ظل تحقيق البنوك زيادات طفيفة في إجمالي الأصول والودائع والإقراض.

وقال إن انخفاض أرباح بعض البنوك ”نتيجة طبيعية لعام استثنائي، وانخفاض الأرباح أفضل من الرغبة في القيام بأعمال غير مدروسة تؤثر بشكل أساسي على الملاءة المالية للبنوك“.

وأضاف أن البنك المركزي وافق على توزيعات أرباح للبنوك تزيد عن 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، ”بعد التأكد من التزام تلك البنوك بالمتطلبات الإشرافية“.

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