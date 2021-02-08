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تونس.. تحركات لعزل المشيشي وسط تفا...
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تونس.. تحركات لعزل المشيشي وسط تفاقم أزمة التعديل الوزاري

كشفت مصادر إعلامية في تونس الاثنين أنّ النية تتجه نحو سحب الثقة من رئيس الحكومة هشام المشيشي أو إرغامه على الاستقالة وتكوين حكومة وحدة وطنية، بعد استمرار أزمة

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المصدر: تونس- إرم نيوز

كشفت مصادر إعلامية في تونس الاثنين أنّ النية تتجه نحو سحب الثقة من رئيس الحكومة هشام المشيشي أو إرغامه على الاستقالة وتكوين حكومة وحدة وطنية، بعد استمرار أزمة التعديل الوزاري والصدام مع مؤسسة رئاسة الجمهورية.

ونقلت إذاعة ”إكسبرس“ المحلية عن مصادر سياسية لم تسمّها قولها إنّ هناك نية للدفع نحو سحب الثقة من المشيشي في البرلمان أو دفعه إلى الاستقالة في حال استمرار أزمة التعديل الوزاري وعجز الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان قبل أسبوعين عن أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ومباشرة مهامهم.

وقد أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفض هذا التعديل الوزاري، ولم يحدد موعدا للوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية ما خلق أزمة دستورية تعيش على وقعها البلاد منذ نحو أسبوعين.

ونقلت الإذاعة عن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قوله إنّ الحل للخروج من هذه الأزمة موجود في الساعات القادمة موضحا أن هناك أطرافا ستبجّل صوت الحكمة من أجل مصلحة البلاد، وفق قوله.

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ومن جهتها قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم في تصريح للإذاعة بخصوص أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد أمام رئيس الجمهورية، إن ما يسمّى الإجراء المستحيل هو إجراء ممكن إذا أثبت رئيس الحكومة أنه بذل كل ما بوسعه وتلقى رفضا من رئيس الجمهورية لأداء اليمين.

وأوضحت منى كريم أنه لتجاوز حالة الانسداد التي سنكون فيها يمكن اللجوء إلى الإجراء المستحيل وتخطي مرحلة أداء اليمين وحتى تسمية الأوامر الرئاسية يمكن التخلي عنها وتتم التسمية بأوامر حكومية وفق قولها.

وأضافت أن إجراء أداء اليمين هو إجراء جوهري وهو شرط أساسي لمباشرة الوزراء عملهم ولا يمكن لرئيس الجمهورية رفض هذا الإجراء بحسب تأكيدها.

وذكر مصدر مقرب من دوائر صنع القرار في رئاسة الحكومة لـ ”إرم نيوز“ أنّ ”فرضية الذهاب نحو سحب الثقة من المشيشي قائمة كمخرج للأزمة إذا ما أصر رئيس الجمهورية قيس سعيد على موقفه وإذا ما انتصرت قراءته للدستور بشأن تسمية الوزراء وشرط مباشرتهم لمهامهم“.

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وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه  لـ ”إرم نيوز“ أنّ ”مسألة سحب الثقة من المشيشي بدأت تُطرح بشكل علني لدى بعض المكونات السياسية في البرلمان، ومنها كتل لم تمنح الثقة للحكومة الحالية وتعتبر أنها فشلت في أداء مهامها في معالجة الملفات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحتى في إدارة هذه الأزمة السياسية، وترى هذه الأطراف أنّ المخرج من الأزمة قد يكون محو كل ما سبق والانطلاق من نقطة الصفر وإعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بالإجماع، بحسب تعبيره.

وعلّق المحلل السياسي محمد صالح العبيدي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ بأنّ ”الحديث عن سحب الثقة من الحكومة أو إرغامها على الاستقالة يعكس حالة الانسداد التي بلغتها أزمة التعديل الوزاري وعرض الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، أمام تمسك الرئيس بموقفه، ما يعني أنّ الحل الأقرب قد يكون سحب الثقة من الحكومة برمتها والتفكير في تشكيل حكومة وحدة وطنية“.

وأضاف العبيدي أنّ ”الإشكال اليوم يكمن في فشل مختلف الأطراف السياسية من قبل في الاتفاق حول حكومة وحدة وطنية في غياب كتلة برلمانية وازنة وتحالفات منطقية داخل البرلمان تكون غايتها تشكيل حزام حكومي صلب وليس تحقيق مصالح حزبية مؤقتة وضيقة“ وفق تعبيره، في إشارة إلى صعوبة المهمة في حال المضي نحو خيار سحب الثقة من الحكومة.

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من جانبه اعتبر الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل أنّ ”استمرار المأزق الدستوري ورفض كل طرف التنازل سيكون نتيجته الشلل التام لعمل الحكومة، ما يعني الاتجاه إلى سحب الثقة منها برمتها، لكن الأمر يتطلب أغلبية في البرلمان وتوافقا بين كتل برلمانية على شكل الحكومة الجديدة والحزام السياسي اللازم لها إن كانت حكومة تكنوقراط“.

وأضاف العاقل أنّ ”هناك مؤشرات تدلّ على أنّ النية تتجه فعلا لخيار سحب الثقة من الحكومة أو عزل المشيشي وإجباره على رمي المنديل لكن هذا الخيار سيكون مكلفا على الجميع وسيثير سخطا شعبيا شاملا لأنّ هذه الطبقة السياسية التي انتجتها انتخابات 2019 عجزت حتى الآن عن تشكيل حكومة مستقرة ذات حزام سياسي صلب ومريح وعجزت عن إدارة شؤون البلاد وغرقت في التفاصيل الإجرائية“ بحسب تعبيره.

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تونس.. تحركات لعزل المشيشي وسط تفا...
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أبرز العقبات أمام الحكومة الليبية الجديدة (فيديو)

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المصدر: تونس ـ إرم نيوز

تواجه الحكومة الليبية الجديدة تحديات كبيرة للنجاح في مهمتها والمرور بالبلاد إلى الانتخابات نهاية العام الحالي، وسط مخاوف من الفشل في ضوء استمرار التدخل الأجنبي وحضور الميليشيات والمرتزقة على الأرض.

واعتبر محللون ليبيون ومختصون بالشأن الليبي تحدثوا لـ ”إرم نيوز“ أنّ التحدي الأكبر الذي تواجهه السلطات الجديدة، يتمثّل في مدى قدرتها على إخراج المرتزقة، وتفكيك الميليشيات، وإرساء وضع أمني ملائم لإجراء الانتخابات، وقدرتها على الحصول على التزام ودعم من المجتمع الدولي لأداء هذه المهمة.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي عز الدين عقيل أنّ ”ما حصل هو خطوة نظرية تفيد بأن ليبيا بات فيها حكومة موحدة لكن قدرة هذه الحكومة على ممارسة صلاحياتها وتوحيد المؤسسات، أمر سابق لأوانه“.

وقال عقيل إن ”الكرة صارت في ملعب المجتمع الدولي، فإلى أي مدى سيقوم بالتزاماته الأخلاقية والسياسية تجاه ليبيا باعتبار أن هذا المجتمع هو الذي ألقى بليبيا في أتون الفوضى والعنف والإرهاب”، منوها إلى أن ”المجتمع الدولي لم يقدم ما يكفي من دعم لهذه الحكومة لتقوم بمهامها، وعلى رأسها إخراج المرتزقة ونزع السلاح وتفكيك الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات وإعادة النازحين والمهجّرين وإنهاء الإفلات من العقاب، وإن لم يقدم دعما في هذا الاتجاه فمن أين ستأتي الحكومة بالدعم“.

وذهب عقيل إلى القول أنّ ”الحكومة بحد ذاتها صناعة أجنبية ولا تنجح إلا بدعم الجهات الخارجية التي أنتجتها، وأن هناك جهتين خارجيتين، الأولى تدعي أنها أنتجت هذه الحكومة من أجل إرساء الاستقرار، والجهة الثانية تريد إذكاء العنف في ليبيا وتصفية الحسابات مع قوى أخرى على الأرض الليبية، فإن نجحت الجهة الخارجية الأولى نكون قد مضينا في الطريق الصحيح، وإن نجحت القوى الثانية فلن نصل إلى شيء وسنعود إلى المربع الأول“.

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أما الخبير في الشّأن الليبي غازي معلى، فقد رأى أن خروج القوات الأجنبية من جيوش نظامية ومرتزقة يمثل تحديا كبيرا للسلطات الليبية الجديدة، وأنّ خروج تركيا مرتبط بخروج الطرف الروسي، رغم أنه لا مبرر لبقاء القوات التركية.

وقال معلى إنه ”إذا فشلت الحكومة في توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى فإن هناك إمكانية لاستمرار الوجود الأجنبي في ليبيا، التي لا تزال تحت الرعاية الأممية والبند السابع، والتدخلات الأجنبية لا تزال متواصلة ما لم يتم تنصيب حكومة منتخبة من الشعب مباشرة“.

وحذّر المحلل السياسي جمعي القاسمي من أنّ ”هناك خشية مشروعة من أن تكون الحكومة الجديدة أداة كما كانت حكومة الوفاق، وأن هذا كله مرتبط بعناصر المعادلة السياسية التي تسعى الأمم المتحدة إلى فرضها في ليبيا“.

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وأشار القاسمي، في تصريحاته لـ“إرم نيوز“ إلى أنه ”بالنظر إلى العلاقة الوطيدة بين رئيس الحكومة الجديد عبد الحميد الدبيبة والنظام التركي وسط حسابات موازين القوى الميدانية، فإنه سيتم الإبقاء على قوات تركية ولو بصفة محدودة في شكل ضباط أو جنود تحت مسمى مستشارين“.

وأفاد القاسمي بأنّ ”السلطة التنفيذية الجديدة ستواجه الكثير من التحديات منها الميليشيات والتواجد العسكري الأجنبي، وتحديدا المرتزقة الذين ينبغي إخراجهم، وهو ما لم يحصل حتى الآن، وعلى الحكومة العمل بجدية لإيجاد الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه“.

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