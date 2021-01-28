السعودية تجري محادثات لعقد أول صفقة حوسبة سحابية لمشروع "نيوم"

قال مسؤول تنفيذي كبير: إن مشروع مدينة نيوم المستقبلية السعودي يجري محادثات مع شركات لاختيار شريك رئيس من أجل أولى صفقاته في الحوسبة السحابية، لوضع الأساس للخدمات الفائقة التكنولوجيا في منطقته الرئيسة للأعمال التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

تأتي المحادثات مع شركات تكنولوجيا محلية وعالمية بعد الشراكة في الآونة الأخيرة بين شركة تابعة لعملاق النفط أرامكو السعودية، وغوغل لتقديم خدماتها السحابية للمملكة، كما أبرمت شركة الاتصالات السعودية صفقة مماثلة مع ”علي بابا كلاود“.

وقال جوزيف برادلي رئيس قطاع العلوم التقنية والرقمية في نيوم: ”من منظور حوسبي، نرى الكثير من الفرص لشراكات مع مزودين كبار.. نحن في المراحل النهائية للمفاوضات مع عدد منهم“.

وأعلنت نيوم، وهي مدعومة من الصندوق السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار، في العام الماضي، عن صفقة مع مجموعة إس.تي.سي السعودية لإنشاء شبكة لتكنولوجيا الجيل الخامس من أجل المدن ”الإدراكية“ التي تخطط لها.

والمشروع الرئيس لنيوم هو منطقة خالية من انبعاثات الكربون تسمى ذا لاين. وقال برادلي، وهو مسؤول تنفيذي سابق في سيسكو سيستمز، إن بناءها سيبدأ هذا العام ومن المقرر إتمام المرحلة الأولى بحلول 2025.

والخطة التي كشف عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العاشر من يناير/ كانون الثاني هي أول مشروع بناء رئيس بهدف تنويع موارد اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.

كما تعتزم نيوم بناء نظام تشغيل يشمل المدينة كاملة يعتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الأعمال لاستغلالٍ أفضل لبيانات سكانها.