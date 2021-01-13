مصادر: مشروع مشترك للهيدروجين بين "نيوم" السعودية ولازارد بقيمة 5 مليارات دولار

قالت مصادر إن مشروعا مشتركا يضم إير برودكتس وأكوا باور ونيوم، استعان بشركة لازارد المالية لتقديم المشورة بشأن مشروع للهيدروجين بقيمة خمسة مليارات دولار في منطقة ”نيوم“ الاقتصادية، التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في السعودية.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن مصدرين مطلعين، أن لازارد، التي قدمت المشورة لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في طرحها العام الأولي في 2019، خاطبت بنوكا لقياس مدى إقبالها على المشروع.

ولم ترد ”لازارد“ و ”إير برودكتس“ أكبر شركة في العالم لإنتاج الهيدروجين ومقرها نيويورك وشركة ”أكوا باور“ السعودية لتطوير الطاقة ونيوم على طلبات للتعليق.