مصر.. غرفتا تجارة "الإسكندرية" و"طرابلس" الليبية تبحثان تعزيز التعاون

استضافت الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، وفدا من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس الليبية؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وقال رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل، في بيان اليوم السبت، إن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، وتحديد القطاعات التي سيتم التعاون فيها سواء المتعلقة بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو تقديم الخدمات.

وأضاف الوكيل، أنه سيتم عقد لقاءات افتراضية؛ لوضع برنامج تعاون مشترك مستقبلي بين الطرفين، إضافة إلى نقل الخبرات من الجانبين في مُختلف القطاعات.

وأشار إلى أهمية التعاون الإقليمي مع غرفة طرابلس، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط؛ لبناء جسر تعاون بين الطرفين.