حكومة دبي تعتمد نظام العمل عن بعد رسميا

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد، اليوم الخميس، عن اعتماد نظام العمل عن بعد في المؤسسات التابعة لحكومة الإمارة.

وقال حمدان في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“، ”اعتمدنا نظام العمل عن بعد في حكومة دبي، وهو نظام عمل يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل، والذي يتيح للموظفين عدة خيارات للعمل عن بعد بشكل دائم أو مؤقت أو جزئي“.

اعتمدنا نظام العمل عن بعد في حكومة دبي .. وهو نظام عمل يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل والذي يتيح للموظفين عدة خيارات للعمل عن بعد بشكل دائم أو مؤقت أو جزئي. pic.twitter.com/hgUQ4DtbyV — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 10, 2020

وأضاف في سلسلة تغريدات: ”نحن مقبلون على مرحلة تتطلب أدوات جديدة وفكرا جديدا، وملتزمون بمواصلة العمل لتعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي.. دبي تملك الإمكانات والكفاءات المتجددة والقادرة على قيادة المرحلة المقبلة“.

وتابع ولي عهد دبي: ”نعمل على تعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي، فحكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تنظر للمستقبل، وتسعى باستمرار إلى إيجاد حلول استباقية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي“.

وكان نظام العمل عن بعد، قد تم اعتماده في بعض المؤسسات الحكومية بدولة الإمارات، كإجراء احترازي خلال أزمة تفشي فيروس ”كورونا“، قبل أن تعلن حكومة دبي عن اعتماده رسميا واستمرار العمل به.