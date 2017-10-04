الشيخ حمدان بن محمد يعلن تحديه لشرطة دبي للمشاركة في مبادرته

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحديه لشرطة دبي، عبر تغريدة نشرها في صفحته الرسمية “تويتر”.

وقال الشيخ حمدان: “أتحدى شرطة دبي @DubaiPoliceHQ بجميع إداراتها للمشاركة في تحدي دبي للياقة البدنية @DXBFitChallenge الذي يبدأ اعتبارًا من الـ20 من أكتوبر”.

اتحدى شرطة دبي @DubaiPoliceHQ بجميع اداراتها للمشاركة في تحدي دبي للياقة البدنية @DXBFitChallenge الذي يبدأ اعتباراً من 20 أكتوبر — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 4, 2017

وكان ولي عهد دبي قد أطلق “تحدي دبي للياقة البدنية”، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة على مستوى العالم، وذلك من خلال برنامج متكامل صُمم خصيصاً لهذا التحدي، الذي يهدف إلى تحفيز سكان دبي وزوارها على زيادة نشاطهم البدني والالتزام بتخصيص 30 دقيقة يومياً على الأقل لمدة 30 يوماً في ممارسة مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية والرياضات المختلفة.

وحث الشيخ حمدان الهيئات والمؤسسات الحكومية كافة كي يكونوا جزءًا من المبادرة في دورتها الأولى والأخذ بزمامها للمشاركة في التحدي، كما وجّه مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة من خلال دعم موظفيهم ومنحهم الوقت لممارسة الأنشطة الرياضية خلال فترة التحدي الممتدة من الـ20 من أكتوبر الجاري وحتى الـ18 من نوفمبر.

وتتخلل المبادرة 5 مهرجانات للياقة ستقام خلال عطلات نهاية الأسبوع المتعاقبة أثناء شهر انعقادها، حيث ستقام أول تلك المهرجانات في حديقة الصفا في الـ20 والـ21 من أكتوبر، كما ستشمل عروضًا لمشاهير الزوار وزيارات من خبراء اللياقة الذين سيحفزون المشاركين من خلال حضورهم عدة فعاليات في مختلف المواقع ومشاركتهم في عدد من فعاليات الترفيه الحية.