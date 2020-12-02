قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، يوم الأربعاء، إن إسرائيل تتوقع تجارة غير عسكرية مع البحرين بقيمة 220 مليون دولار في 2021.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستضيف فيه إسرائيل وفدا من الدولة الخليجية لتوطيد العلاقات التي تأسست حديثا بين البلدين.

وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني: ”ثمة فرصة ذهبية لدفع هذا الأمر قدما وليس في المجالات التجارية فقط، بل وفي المجالات الثقافية والرياضية والتبادلية والسياحية أيضا“.

وتشير التوقعات التجارية لوزارة الاقتصاد إلى نمو الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين من الألماس والمعادن، وزيادة واردات النفط والألمنيوم من البحرين.

وكانت مذكرة صادرة عن وزارة المخابرات الإسرائيلية، في 13 أيلول/سبتمبر، قالت إن البحرين ”قد تعبر عن اهتمام بالحصول على تكنولوجيا عسكرية وأمنية إسرائيلية“.