فيتش تخفض تصنيف البحرين بسبب انخفاض أسعار النفط وكورونا

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تخفيض تصنيف البحرين إلى (+B) من (-BB)؛ وهو ما يعكس التأثير المجمع لانخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وقالت فيتش، في بيان اليوم الجمعة، إن النظرة المستقبلية للبحرين مستقرة.

وأوضحت أن الجائحة وانخفاض أسعار النفط تركا أثرا، عن طريق زيادة عجز الميزانية والدين الحكومي، وتسببا في انكماش حاد للناتج المحلي الإجمالي للبحرين.

ويوم الإثنين الماضي، قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، إن الإيرادات الحكومية انخفضت 29% في النصف الأول من عام 2020.

وقالت فيتش، إنها تتوقع اتساع عجز الميزانية الحكومية إلى 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقارنة بـ4.6% في عام 2019.

وتلقت الدولة الخليجية، وهي منتج صغير للنفط، في عام 2018 حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من جيرانها في المنطقة؛ لتجنب أزمة ائتمان، وتعكف على سد عجز ميزانيتها.