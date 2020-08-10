إيرادات حكومة البحرين تهبط 29% في النصف الأول من 2020

قالت وكالة أنباء البحرين، يوم الاثنين، إن إيرادات الحكومة تراجعت 29 % في النصف الأول من 2020؛ بسبب ضعف أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا المستجد.

وهبطت الإيرادات النفطية للبلد الخليجي 35 %، بينما تراجعت الإيرادات غير النفطية 13 %.

وارتفع الإنفاق الحكومي 2% في النصف الأول من العام.

وفي يوليو/ تموز، قالت البحرين إنها ستضيف حوالي 177 مليون دينار (470 مليون دولار) إلى ميزانية الدولة للعام 2020، في إنفاق طارئ لمحاربة جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة ”ستاندر اند بورز غلوبال“ للتصنيفات الائتمانية، في مايو/ أيار: إن العجز في ميزانية البحرين من المنتظر أن يرتفع إلى 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، من 4.6 % في 2019، فيما يرجع إلى حد كبير إلى هبوط أسعار النفط.