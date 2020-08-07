لتدارك أزمة الخبز.. برنامج الأغذية العالمي يعتزم شراء القمح للبنان

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنه يعتزم استيراد دقيق القمح وطحين الحبوب المخصص للمخابز، للمساعدة في الحيلولة دون حدوث نقص في الغذاء بأنحاء لبنان، بعد الانفجار الذي عصف بمرفأ بيروت.

وقالت متحدثة في بيان معدّ لإفادة بالأمم المتحدة في جنيف: ”برنامج الأغذية العالمي قلق من أن يؤدي الانفجار والأضرار التي لحقت بمرفأ بيروت، إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي الصعب بالفعل، والذي تدهور بسبب الأزمة المالية الحادة في البلاد، وجائحة كوفيد-19″.

وأضافت، أن البرنامج سيوزع منحًا غذائية على آلاف الأسر.

وتابعت: ”برنامج الأغذية العالمي على استعداد أيضًا، لتوفير إدارة سلاسل الإمداد والدعم والخبرات اللوجستية للبنان“.

وفي السياق نفسه، قال مسؤولون إن انفجار بيروت دمر صومعة الحبوب الوحيدة في الميناء، في حين أُرجئت خطط إنشاء صومعة أخرى في ميناء طرابلس، ثاني أكبر الموانئ اللبنانية، قبل أعوام بسبب نقص التمويل.

وقال موريس سعادة مبعوث منظمة الأغذية والزراعة في لبنان لرويترز ”هناك مواقع تخزين أصغر داخل مطاحن القطاع الخاص، لأنه يتعين عليهم تخزين القمح قبل طحنه وتحويله إلى دقيق.

وتابع: ”فيما يتعلق بصوامع الحبوب، كانت تلك هي الوحيدة والرئيسية“.

كانت الصومعة المدمرة تسع نحو 120 ألف طن من الحبوب. ويعني تدميرها وتعطل الميناء، المنفذ الرئيسي للواردات الغذائية، أنه سيكون على المشترين الاعتماد على منشآت التخزين الخاصة الأصغر حجما لمشترياتهم من القمح.

ويعزز هذا بواعث القلق حيال إمدادات الغذاء في لبنان الذي يربو عدد سكانه على الستة ملايين نسمة ويستورد جميع احتياجاته تقريبا من القمح.