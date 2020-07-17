التويجري: منظمة التجارة العالمية في حالة ركود.. والإصلاح ضروري (فيديو)

قال مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية محمد التويجري، إن المنظمة الدولية في حالة ركود، وإن ”الإصلاح ليس خيارا ولكن ضرورة“.

وتابع التويجري، خلال كلمة أمام المجلس العمومي للمنظمة اليوم الجمعة، ”أن العالم يمر بتغيرات كبيرة أثرت في انسياب التجارة“، مشددا على أن ”النظام متعدد الأطراف يخدم الجميع، ولابد من تحريكه إلى الأمام“.

وشدد المسؤول السعودي على أهيمة عدم التركز على الخلافات بين أعضاء المنظمة، مؤكدا أن ”الأمر الآن يستدعي التركيز على النجاحات وبشكل مستمر“.

وأكد أن القدرة على الاستجابة للتغيرات أهم معايير نجاح المنظمة مستقبلا، وأن ”إعادة الثقة بالمنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام القادم“.

ويعقد التويجري اجتماعات مع المسؤولين في منظمة التجارة، على هامش زيارته إلى جنيف لتقديم بيان ترشحه إلى المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية.

وقدم مرشح السعودية بيان ترشحه إلى المجلس العمومي للمنظمة، حيث ينافس سبعة مرشحين، من كل من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية.