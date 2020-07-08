السعودية تدخل المنافسة على منصب مدير منظمة التجارة العالمية وترشح محمد التويجري

دفعت السعودية بالمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري؛ لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، لتدخل بذلك المنافسة على المنصب مع 7 دول قدمت مرشحيها حتى الآن.

وأرسلت بعثة السعودية لدى منظمة التجارة العالمية مذكرة إلى المنظمة بهذا الشأن.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، في إعلان ترشيح التويجري: إن الأخير ”يتمتع بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998“.

وشغل التويجري العديد من المناصب القيادية التي ”أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار“، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول“.

وسبق لتويجري أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتولى منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.

ووصل عدد المرشحين لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية حتى اللحظة 8 مرشحين، يتنافسون لتولي قيادة المنظمة، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الترشيحات المقرر اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش.

وأعلنت بريطانيا ترشيح وزير التجارة الخارجية السابق ليام فوكس، مدعوما من رئيس الوزراء بوريس جونسون، وقدمت كينيا أيضا ترشيح وزيرتها للرياضة أمينة محمد التي سبق أن ترأست أكبر ثلاث هيئات في المنظمة.

وترشح مصر للمنصب المحامي الدولي عبدالحميد ممدوح، كما قدمت المكسيك ومولدوفا ونيجيريا وكوريا الجنوبية مرشحين عنها لخلافة الدبلوماسي البرازيلي روبرتو أزيفيدو، الذي سيغادر المنصب نهاية آب/أغسطس قبل عام من انتهاء ولايته الثانية.