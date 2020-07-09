السلطات السورية تجبر المواطنين على صرف 100 دولار للعملة المحلية بمجرد دخول البلاد

أصدرت السلطات السورية، قرارا يلزم السوريين الذين يدخلون البلاد بتحويل 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصرا، إلى الليرة السورية، في خطوة قال خبراء اقتصاديون إنها محاولة لدعم الليرة السورية المنهارة، وتوفير العملة الصعبة في ظل الأزمة الاقتصادية.

ونص القرار، على أن يكون سعر الصرف وفقا لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، والمحددة بنحو 707 ليرات سورية، علما أن سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء يصل إلى نحو 2500 ليرة سورية.

وأعفى القرار من هذا الإجراء المواطنين السوريين الذين لم يبلغوا الـ 18 من العمر، وأيضا سائقي الشاحنات والسيارات العامة.

ويبدأ تطبيق القرار بدءا من مطلع شهر آب/ أغسطس القادم.

ويأتي القرار، فيما تعاني الليرة السورية من انخفاض حاد في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، والذي بلغ أرقاما قياسية، تخطت الثلاثة آلاف ليرة للدولار الواحد، خلال الأسابيع الماضية.

وجاء القرار كذلك بعد دخول قانون ”قيصر“، الذي يتضمن عقوبات اقتصادية أمريكية جديدة على الحكومة السورية، حيز التنفيذ، في منتصف حزيران/ يونيو الماضي.

يشار إلى أن حركة السفر عبر المعابر الحدودية مع سوريا ضعيفة، مع تشديد لبنان والأردن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية في البلاد، والتي لا تشجع السوريين على القيام بزيارات أو العودة للاستقرار فيها.