السعودية .. الملك سلمان يوافق على تمديد مبادرات "التأشيرات والإقامة"

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة للوافدين، من أجل تخفيف آثار كورونا على الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص.

ووافق العاهل السعودي على تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك دون مقابل، وعلى ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، سيتم ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وكذلك سيتم ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وكشفت الوزارة، عن ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وقال مصدر في الوزارة، إنه وفقاً لمضمون الأمر الملكي فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

وبحسب المصدر، تأتي هذه الخطوة لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره.