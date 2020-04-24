صحف عالمية: بارقة أمل من بريطانيا لعلاج كورونا.. وقيادة أمريكا تتلاشى

تناولت صحف عالمية اليوم الجمعة، تطورات مرتبطة بوباء كورونا، حيث سلط بعضها الضوء على توقعات بتفاقم أزمة الجوع والفقر في أفريقيا، وفقد الثقة في القيادة الأمريكية في ظل الجائحة.

بدورها ركزت بعض الصحف على بارقة أمل متمثلة في تجربة أول لقاح لفيروس كورونا على البشر، والذي طورته جامعة أكسفورد المملكة المتحدة.

أزمة الجوع

ركزت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على تحذيرات من تفاقم أزمة الجوع في أفريقيا، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المستجد بأكثر من 40 % الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من أن القارة يمكن أن تصبح بؤرة في وقت يتزايد فيه الجوع ويخشى الأطباء من عودة وفيات الملاريا.

وتجاوزت الإصابات المؤكدة بالفيروس 25000 حالة في أفريقيا، وتجاوز عدد الوفيات 1200، وقال جون نكينجاسونج، مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن عشرات الدول لديها قدرة "محدودة للغاية" على إجراء الاختبارات، وقد يؤدي عدم توافر الاختبارات إلى زيادة الخطر أكثر.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يهدد الفيروس بقتل أكثر من 300 ألف شخص في أفريقيا، وغرق عشرات الملايين في براثن الفقر.

وقال خبراء الأمم المتحدة، إن القادة ما زال بإمكانهم تفادي أسوأ السيناريوهات من خلال شبكات اختبار أوسع، فضلا عن إغلاق معظم البلدان الأفريقية لحدودها، وحظر التجمعات العامة وإغلاق المدارس، من بين تدابير وقائية أخرى.

القيادة الأمريكية

وسلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على "تلاشي القيادة الأمريكية وسط ازدحام عنابر المستشفيات في أمريكا وتفاقم أعداد العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم، بينما ينظر الناس على الجانب الأوروبي من المحيط الأطلسي إلى أغنى وأقوى دولة في العالم بدهشة".

يقول هينريك إيلدردين، رئيس جامعة "هيرتي سكول" التي تركز على السياسة العامة، في برلين: "عندما يرى الناس صور مدينة نيويورك، يشعرون بالصدمة، كيف يمكن أن يحدث هذا! كلنا فوجئنا. انظروا إلى خطوط البطالة، لقد وصلت إلى 22 مليون شخص".

وقال تيموثي جارتون آش، أستاذ التاريخ الأوروبي في جامعة أكسفورد: "أشعر بحزن ويأس".

هذا ويبدو أن الوباء الذي يجتاح العالم أكثر ويدمر سبل العيش من نيودلهي إلى نيويورك، قد هز الافتراضات الأساسية حول التفوق الأمريكي، فقد تخلت أمريكا عن دورها القيادي الذي تولته لعقود بعد الحرب العالمية الثانية، وباتت اليوم تقود العالم في عدد الإصابات بكورونا البالغ أكثر من 840 ألف مصاب، و46464 وفاة.

لقاح كورونا

أشارت صحيفة " بي بي سي أون لاين" البريطانية، إلى بارقة أمل وسط أزمة كورونا، حيث بدأت أول تجربة على البشر في أوروبا للقاح للفيروس التاجي في أكسفورد.

وبالفعل تم حقن اثنين من المتطوعين، في تجربة تعتبر الأولى من نوعها، وتشمل أكثر من 800 شخص تطوعوا للدراسة.

ومن المقرر أن يحصل نصف المتطوعين على لقاح كوفيد-19، والنصف الآخر على لقاح يحمي من مرض التهاب السحايا، ولكن ليس فيروس كورونا، ولن يعرف المتطوعون أي لقاح تلقوا، حتى لا تتأثر النتائج.

وقالت إليسا جراناتو، وهي واحدة من المتطوعين اللذين تلقيا اللقاح: "أنا عالمة، لذلك أردت أن أحاول دعم العملية العلمية بقدر المستطاع".

وتم تطوير اللقاح في أقل من 3 أشهر من قِبل فريق في جامعة أكسفورد، بقيادة سارة جيلبرت، أستاذة علم اللقاحات في معهد جينر، والتي قالت: "شخصيا لدي ثقة عالية في هذا اللقاح، وبالطبع، يجب علينا اختباره والحصول على بيانات تفاعله مع البشر. علينا أن نثبت أنه يعمل بالفعل ويمنع الإصابة بالفيروس التاجي قبل استخدامه على عدد أكبر من السكان."

جنوب أفريقيا تفتح تدريجيًا

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، قوله إن بلاده تستعد لتخفيف القيود تدريجيا اعتبارًا من مايو/ أيار، وإعادة فتح الاقتصاد الأكثر اعتمادا على الصناعة في أفريقيا.

وقال رامافوسا في خطاب الخميس: "بعد 5 أسابيع من أمر جميع العمال باستثناء الأساسيين في البلاد بالبقاء في المنزل، ستنتقل البلاد إلى إستراتيجية معدلة حسب المخاطر نتخذ من خلالها نهجًا مدروسًا وحذرًا لإعادة النشاط الاقتصادي".

وبموجب نظام التنبيهات المكون من 5 مستويات في جنوب أفريقيا، سينتقل الإغلاق الوطني الصارم الحالي، المصنف في المستوى الخامس، إلى المستوى الرابع بعد نهاية هذا الشهر، مما يسمح بإعادة فتح محدود لبعض الشركات في ظل ظروف صارمة، كما يمكن أن تتغير المستويات أيضًا منطقة تلو الأخرى اعتمادًا على شدة التفشي المحلي".