محافظ المركزي الأردني لا يرى تغييرا في ربط العملة بالدولار على المدى المتوسط‎

محافظ المركزي الأردني لا يرى تغييرا...

#إرم_نيوز

المصدر: رويترز

قال محافظ البنك المركزي الأردني اليوم الأحد، إن ربط عملة الأردن بالدولار خدم الاقتصاد بشكل جيد، ولا يوجد شيء على المدى المتوسط سيؤثر على هذه الركيزة للسياسة النقدية رغم الضغوط الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وقال زياد فريز لتلفزيون "المملكة" إن صندوق النقد الدولي الذي وافق على برنامج قرض بقيمة 1.3 مليار دولار على أربع سنوات للمملكة يدعم سياسة ربط العملة بالدولار التي حافظ عليها الأردن منذ 1995.

وأضاف أن الاحتياطي الأجنبي عند مستويات مريحة تبلغ 14.5 مليار دولار وهو أعلى من العام الماضي ويغطي نحو ستة أشهر من واردات السلع الأساسية.

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