سندات سيادية لـ"أبوظبي" تستقطب أكثر من 6 أضعاف المعروض

المصدر: ا ف ب

أعلنت إمارة أبوظبي، اليوم الأحد، أنها أصدرت سندات سيادية بقيمة سبعة مليارات دولار، استقطبت طلبات تجاوزت قيمتها حجم المعروض أكثر من ست مرات.

وهذه العملية هي الثالثة من نوعها خلال الشهر الجاري، في دول الخليج، حيث جمعت السعودية الأسبوع الماضي، سبعة مليارات دولار في عملية إصدار سندات، بينما قامت قطر بإصدار سندات بقيمة عشرة مليارات دولار قبل أسبوعين.

وأعلنت أبوظبي، اليوم، أن سجل الطلبات على سنداتها "تجاوز أكثر من ست مرات حجم المعروض للإصدار"؛ الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة التي تمتلك أكبر صندوق ثروة سيادي في دول الخليج.

وقالت دائرة المالية في أبو ظبي، في بيان، إن السندات السيادية توزعت على ثلاث شرائح، هي: "شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة خمس سنوات، وشريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عشر سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 عاما".

وتستكشف معظم الحكومات في منطقة الخليج خيارات تمويل من خلال الاستدانة، في ظل الضغوط الاقتصادية على مالياتها الناجمة عن وباء كورونا وأثر تهاوي أسعار النفط.