الاتحاد الأوروبي يدعم السودان بـ 80 مليون يورو لمواجهة كورونا

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أعلنت مفوضة التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن دعم الاتحاد للسودان بمبلغ 80 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين مفوضة الاتحاد الاوروبي للتعاون الدولي، يوتة يوبيرلينين، مع رئيس الوزراء السودان، عبد الله حمدوك. ويحتاج السودان بحسب وزير الصحة، أكرم التوم، إلى نحو 120 مليون دولار لانفاذ خطط وتدابير مواجهة فيروس كورونا في البلاد. وبحثت المسؤولة الأوروبية مع رئيس الوزراء بحسب بيان من مجلس الوزراء "الثلاثاء"، تقديم مساعدات للسودان لمواجهة خطر فيروس كورونا. وحثت يوبيرلينين، البنك وصندوق النقد الدوليين لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من دعم المؤسستين الدوليتين للدول الإفريقية لمجابهة خطر الكورونا. وسجل السودان