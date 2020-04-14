أصيب 39 من عناصر الأمن المغربي بفيروس كورونا ، بسبب تعاملهم المباشر طيلة الأسابيع الماضية مع المواطنين في إطار إجراءات فرض تنفيذ الحظر الصحي .
وأكدت المديرية العامة للأمن بالمغرب في بلاغ نشرته مساء الثلاثاء ،أن 8 من المصابين تعافوا تماما ، فيما يزال 31 شرطيا يخضعون للعلاج والعزل الصحي.
ونفت المديرية بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة إعلاميا وفي منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم فرض حالة الحجر وإقفال مقرات ومفوضيات للشرطة تابعة للأمن الوطني بدعوى إصابة موظفيها بوباء كورونا المستجد.
وأوضحت أن"المرافق العامة الشرطية تندرج ضمن المؤسسات الأمنية الحساسة، التي تخضع لبروتوكول إدارة الأزمات الذي يسمح لها بمواصلة أنشطتها الأمنية، والاستمرار في تقديم خدماتها الشرطية لفائدة عموم المواطنات والمواطنين، بدون تعطيل أو إرجاء لمهامها الحيوية."
كما أكدت المديرية أنها "تتخذ كافة التدابير الوقائية والاحتياطات اللازمة لحماية موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم، المتمثلة في حماية الأشخاص والممتلكات وضمان فرض حالة الطوارئ الصحية، فإنها تؤكد في المقابل بأن مصلحة الوطن وضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين هما الهدف الأسمى والغاية الأساسية التي ينشدها جميع موظفي الأمن الوطني."
وارتفعت حالات الإصابة بفيروس "كوفيد19" بالمغرب ب 125 حالة خلال ال 24 ساعة الأخيرة ، لتصبح الحصيلة 1888 ، بينها 217 حالة شفاء، فيما لم تسجل المملكة أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد في 126.
إصابة 39 شرطيا مغربيا بفيروس كورونا
المصدر: أمينة بنيفو- إرم نيوز
أصيب 39 من عناصر الأمن المغربي بفيروس كورونا ، بسبب تعاملهم المباشر طيلة الأسابيع الماضية مع المواطنين في إطار إجراءات فرض تنفيذ الحظر الصحي .