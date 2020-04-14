إصابة 39 شرطيا مغربيا بفيروس كورونا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أصيب 39 من عناصر الأمن المغربي بفيروس كورونا ، بسبب تعاملهم المباشر طيلة الأسابيع الماضية مع المواطنين في إطار إجراءات فرض تنفيذ الحظر الصحي . وأكدت المديرية العامة للأمن بالمغرب في بلاغ نشرته مساء الثلاثاء ،أن 8 من المصابين تعافوا تماما ، فيما يزال 31 شرطيا يخضعون للعلاج و العزل الصحي. ونفت المديرية بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة إعلاميا وفي منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم فرض حالة الحجر وإقفال مقرات ومفوضيات للشرطة تابعة للأمن الوطني بدعوى إصابة موظفيها بوباء كورونا المستجد. وأوضحت أن"المرافق العامة الشرطية تندرج ضمن المؤسسات الأمنية الحساسة، التي تخضع لبروتوكول إدارة الأزمات الذي يسمح لها بمواصلة أنشطتها