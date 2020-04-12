إيران تعلن "تحرير" 1,6 مليار دولار كانت مجمدة في لوكسمبورغ

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، الأحد، أن بلاده حققت "انتصارًا" قانونيًا بعدما تمكنت من تحرير أرصدة إيرانية كانت مجمدة في لوكسمبورغ بطلب أمريكي، تزيد عن 1,6 مليار دولار.

وقال روحاني في اجتماع للحكومة بثه التلفزيون الأحد: "مصرفنا المركزي ووزارة الخارجية تمكنا مؤخرًا من تحقيق نصر جيد جدًا في معركة قانونية".

وأضاف أنهم تمكنوا من "تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة في لوكسمبورغ، والبالغة مليارًا و600 مليون دولار والتي كان الأمريكيون قد جمدوها واحتجزوها بشكل غير قانوني"، بحسب وكالة ارنا الإخبارية الرسمية.

وأضاف: "بعد محاولات استمرت لأشهر نجحنا قبل أيام قليلة بتحرير هذه الأموال من قبضة الأميركيين".

وخصصت محكمة استئناف لوكسمبورغ يوم الثاني من نيسان/ أبريل 2019، للاستماع إلى قضية الأرصدة الإيرانية المجمدة في لوكسمبورغ بناء على طلب أمريكي، بحسب موقع "بيبرجام" الإخباري الاستقصائي.

ولم تنشر المحكمة بعد قرارها، ولكن روحاني أشاد بـ"النصر الذي تحقق في ظروف صعبة" تمر بها ايران التي سجلت أكبر عدد وفيات في الشرق الأوسط من جائحة كورونا (كوفيد-19).

وفي عام 2017، حاولت طهران دون جدوى إعادة 1,6 مليار دولار مجمدة في شركة "كليرستريم" المالية ومقرها في لوكسمبورغ.

ورفض القاضي الطلب في ذلك الوقت وحكم بأن الأصول ستظل مجمدة مؤقتًا في الدولة الصغيرة في الاتحاد الأوروبي.

كما تم تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة وأوروبا كجزء من الجهود المبذولة لدفع طهران إلى التوصل إلى صفقة نووية مع القوى العالمية، والتي تم التوقيع عليها في 2015.

وفي 2018 انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران.

وطلبت إيران المتضررة من العقوبات قرضًا طارئًا قيمته 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة تفشي وباء كورونا.

لكن الولايات المتحدة، التي تمتلك حق النقض في صندوق النقد الدولي، أشارت إلى أنها لا تنوي السماح بالقرض بحجة أن إيران ستستخدم الأموال لتمويل "الإرهاب في الخارج".

وقال روحاني إن واشنطن "تمارس ظلمًا كبيرًا على إيران وتعرقل حصولها على قروض مع أن الأمريكيين يعانون من انتشار الفيروس ويعلمون جيدًا المشاكل التي تعانيها بلاده".