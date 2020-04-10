تراجع واردات مصر من الصين بنسبة 23.4 %

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن تراجع واردات البلاد من الصين لتسجل مطلع عام 2020، 767.7 مليون دولار خلال شهر يناير 2020، وذلك كنتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وبين تقرير الجهاز المركزي للإحصاء أن هذه القيمة تأتي مقابل 1.002 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 23.4% خلال عام.

وأوضح أن واردات الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها من الصين انخفضت لـ 157.5 مليون دولار خلال شهر يناير 2020، مقابل 264.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بتراجع بلغت نسبته 40.5% خلال عام.

وورد في التقرير أن حجم الواردات من الأجهزة الآلية من الصين بلغ 102.3 مليون دولار خلال شهر يناير 2020، بينما بلغ 146.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض بلغت 30%.

وارتفعت الواردات من السيارات والجرارات إلى 59.7 مليون دولار مقابل 54.8 مليون دولار، وسجل الحديد والصلب 44.5 مليون دولار مقابل 17.4 مليون دولار، بينما ارتفع استيراد مصر للشعيرات التركيبية من 56.8 مليون دولار إلى 63.3 مليون دولار.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء السابق إصدارها، تراجعا في قيمة التجارة الخارجية لمصر بنسبة 13% خلال يناير 2020 لتسجل نحو 7.798 مليار دولار في مقابل 8.965 مليار دولار خلال يناير 2019، كنتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .

وبين التقرير تراجع قيمة الواردات المصرية بوجه عام خلال يناير الماضي لتسجل نحو 5.316 مليار دولار، في مقابل 6.517 مليار دولار خلال يناير 2019 بانخفاض 18.4%.