مصر أنفقت 30 مليار جنيه على تداعيات فيروس كورونا‎

قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الخميس، إن بلاده أنفقت حتى الآن ما يصل إلى 30 مليار جنيه من حزمة مخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، تبلغ 100 مليار جنيه.

وأضاف معيط، لتلفزيون العربية، أن بلاده خصصت ثلاثة مليارات جنيه لدعم العمالة المؤقتة، وخمسة مليارات جنيه لدعم المُصدرين بخلاف ما تم تخصيصه لقطاعات الصحة وغيرها.

وأشار الوزير إلى أنه تقرر ”إسقاط“ الضريبة العقارية عن القطاع السياحي وقطاع الطيران في مصر.

وأوضح أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ الآن بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار.

وكان الوزير قال في يناير/ كانون الثاني إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مارس /آذار الماضي بتخصيص 100 مليار جنيه مصري لتمويل خطة الدولة ”الشاملة“ للتعامل مع المرض.

ومن المتوقع أن يؤثر انتشار الفيروس على قطاع السياحة الحيوي في مصر الذي يسهم بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ان معدل التضخم على أساس سنوي تراجع خلال شهر مارس/ آذار الماضي ليصل إلى 4.6% مقارنة بـ13.8%خلال مارس من العام الماضي.

وعلى أساس شهري، أشار الجهاز، في بيان، إلى أن معدل التضخم ارتفع خلال مارس/آذار بنحو 0.6% مقارنة بشهر فبراير/ شباط.