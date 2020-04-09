اشتية: الاقتصاد الفلسطيني خسر 3.8 مليار دولار بسبب كورونا

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أن الاقتصاد الفلسطيني خسر نحو 3.8 مليار دولار؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح خلال لقائه سفراء دول العالم في فلسطين عبر ”الفيديوكونفرنس“، أن خطة الحكومة الفلسطينية لمواجهة الفيروس ”الفتاك“ بلغت 137 مليون دولار.

وأضاف اشتية أن ”هذا الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية تشكل تحدياً لجميع دول العالم، لكننا في فلسطين نواجهه في ظروف غير طبيعية، بسبب الاحتلال ومحدودية السيادة على أرضنا وحدودنا، والتحديات الإضافية التي يفرضها واقع الاحتلال“.

وأوضح أن الرئيس محمود عباس أقر موازنة الطوارئ، التي ستعمل بها الحكومة من خلال خفض نفقاتها إلى أقصى حد، مع الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن، وسيرتفع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار وفق التوقعات بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%.

ودعا اشتية المانحين إلى دعم خطة الاستجابة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة، ودعم الموازنة.

وسجلت فلسطين أكثر من 200 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أعلنت حالة الطوارئ وفق مرسوم رئاسي منذ شهرين“.

وأغلقت الضفة الغربية وقطاع غزة المعابر الحدودية، وفرضت قيوداً وإجراءات صحية على المعابر التجارية، وذلك في إطار مواجهة الفيروس.