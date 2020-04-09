تقرير: روحاني يرفض تعطيل الأنشطة الاقتصادية كليا حتى لو مات مليونا إيراني بكورونا‎

أفاد تقرير لتلفزيون ”إيران إنترناشونال“ المعارض، اليوم الخميس، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر عن رفضه لتعطيل الأنشطة الاقتصادية كليا في البلاد، حتى وإن مات مليونا مواطن بفيروس كورونا المستجد.

ونقل الموقع عن مصادر، وصفها بالمطلعة، قولها إن ”روحاني أكد في جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي، الثلاثاء الماضي، عدم تعطيل الأنشطة الاقتصادية، حتى إذا مات مليونا مواطن جراء كورونا“.

وبحسب التقرير، قال روحاني: ”إذا عطلنا الأنشطة الاقتصادية فسوف نواجه احتجاجات شعبية لـ 30 مليون مواطن، ولن نتمكن من السيطرة على هذا الأمر إن حدث؛ ولهذا لن نستطيع أن نتخذ قرارا بوقف الأنشطة الاقتصادية كليا؛ في ظل الظروف الراهنة“.