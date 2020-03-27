رويترز: ”يونيبك“ ترفض زيادة مشترياتها من الخام السعودي بسبب أسعار الشحن

قالت ثلاثة مصادر مطلعة: إن شركة ”يونيبك“، الذراع التجارية لأكبر شركة تكرير في ”آسيا سينوبك“، قررت عدم الحصول على مزيد من الخام السعودي في أبريل/ نيسان بعد ارتفاع أسعار الشحن.

وأضافت المصادر، أن شركة التكرير كانت قد طلبت في البداية المزيد من النفط السعودي بعد أن خفضت أكبر دولة مصدرة في العالم للخام الأسعار للإمدادات تحميل أبريل/ نيسان.

لكن المصادر قالت: إن أسعار الشحن لناقلات النفط ارتفعت وقلصت أثر التخفيضات الكبيرة على النفط السعودي، مما تسبب في خفض جدواه الاقتصادية.

وأيضا قال مصدران: إن أرامكو السعودية تعرض المزيد من الخام الخفيف بينما تفضل يونيبك الدرجات المتوسطة والأثقل.

وامتنعت سينوبك عن التعقيب.