إسرائيل تمنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية

أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، منع تنقل العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل، ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الذي تزداد أعداد المصابين به في الضفة الغربية وإسرائيل.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية كميل أبوركن، إنه ”سيُسمح بالدخول إلى إسرائيل لأصحاب تصاريح العمل في مجال البناء والزراعة والصناعة والخدمات، ولكن لن يُسمح بالتنقل اليومي بين المناطق“.

وأضاف: ”سيُلزم أرباب العمل في إسرائيل بتوفير ترتيبات المبيت في إسرائيل لمدة شهرين على الأقل للعمال في مجال البناء، ولمدة شهر واحد على الأقل في مجالات الزراعة، والصناعة والخدمات“.

وتابع: ”لن يُسمح لأي عامل يعود إلى مناطق الضفة الغربية بعد أن خرج للعمل في إسرائيل، قبل انتهاء الفترات الزمنية المذكورة، بالدخول مجددًا إلى إسرائيل وسيُحظر دخوله عن طريق المعابر“.

وقال المنسق الإسرائيلي: إنه ”لن يُسمح للعمال في باقي القطاعات بالدخول إلى إسرائيل، اعتبارًا من يوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، كما أنه لن يُسمح لأصحاب تصاريح التجار بالدخول إلى إسرائيل، اعتبارًا من يوم غد وحتى إشعار آخر“.

كما أكد أن الإغلاق المفروض على منطقة بيت لحم سيستمر، حيث ستبقى المعابر إلى إسرائيل من منطقة بيت لحم مغلقة أمام الحركة، ولن يُسمح لسكان بيت لحم بالدخول إلى إسرائيل في هذه المرحلة، حتى إشعار آخر.

وأشار إلى أن معبر إيرز مع قطاع غزة سيبقى مغلقًا، حيث لن يُسمح بالتنقل إلى إسرائيل وإلى قطاع غزة ما عدا في الحالات الإنسانية الاستثنائية.