إصابة سفير إسرائيل ونائبه في ألمانيا بفيروس كورونا

أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة سفيرها ونائبه في ألمانيا بفيروس كورونا، وإغلاق السفارة وإخضاع طاقمها للحجر الصحي.

وقالت قناة ”كان“ الرسمية، إنه ”تم تشخيص إصابة السفير الإسرائيلي جيرمي يسسخاروف ونائبه أهارون ساغي بالفيروس، بعد إجراء فحص لهما الاثنين“.

وأوضحت أن ”يسسخاروف“ هو أول دبلوماسي إسرائيلي يصاب بالفيروس.

ونقلت القناة عن السفارة في برلين أن ”السفير ونائبه أصيبا عقب مشاركتهما في لقاء مع عضو بالبرلمان الألماني شخصت حالته كمصاب“، دون تحديد تاريخ اللقاء أو اسم النائب المصاب.

وأضافت ”تم إغلاق سفارة إسرائيل في برلين وإدخال طاقمها الحجر الصحي المنزلي“.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في إسرائيل اليوم الثلاثاء نحو 324 مصابًا، حالة 5 منهم سيئة.

وفي 11 آذار/مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا ”جائحة“، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعًا من ”الوباء العالمي“، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحساره في دولة واحدة.