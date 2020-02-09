تراجع التجارة بين إيران وأمريكا إلى 74 مليون دولار

تراجعت قيمة التجارة بين إيران والولايات المتحدة إلى 74.5 مليون دولار، نتيجة العقوبات الصارمة التي تفرضها واشنطن على طهران منذ انسحابها من الاتفاق النووي، حسب ما أفادت به وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ الإيرانية، اليوم الأحد.

وأشارت الوكالة في تقرير لها اعتمدت فيه على آخر الإحصائيات الصادرة عن الجمعية الإحصائية الأمريكية (ASA)، إلى انخفاض قيمة التجارة بين إيران والولايات المتحدة إلى 74.5 مليون دولار في عام 2019، أي أقل بنسبة 85 % من الرقم لعام 2018″.

وأضافت أنه ”في عام 2018، بلغت التجارة بين البلدين 495.7 مليون دولار بزيادة عن 199 مليون دولار في العام السابق وفي عام 2016، بلغ الرقم 258 مليون دولار“.

واستوردت إيران سلعا بقيمة 73.1 مليون دولار من الولايات المتحدة في عام 2019، بانخفاض قدره 83 في المائة من 425.8 مليون دولار في العام السابق، وقامت إيران بتصدير سلع بقيمة 1.4 مليون دولار إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، بانخفاض 98 في المائة عن 69.9 مليون دولار في العام السابق.

واحتلت إيران المرتبة 165 بين وجهات التصدير الأمريكية في عام 2019، فيما كانت بالمرتبة 212 من بين الدول المستوردة من الولايات المتحدة.