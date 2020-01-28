إيران تعترف بتراجع صادراتها لجنوب العراق بسبب الاحتجاجات

اعترف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل إسحاق، اليوم الثلاثاء، بتراجع صادرات بلاده إلى المحافظات الجنوبية في العراق؛ بسبب موجة الاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر ضد الطبقة السياسية الحاكمة التي تدعمها طهران.

وأعلن آل إسحاق في مقابلة مع وكالة أنباء ”فارس نيوز“ عن ”زيادة الصادرات الإيرانية إلى إقليم كردستان شمال العراق بدلاً من المحافظات الجنوبية“، مشيراً إلى أنه ”على الرغم من أن الوضع الأخير كان له تأثير على التجارة بين بلدينا وانخفضت صادراتنا إلى جنوب العراق، إلا أن صادرات إيران إلى المنطقة الكردية قد زادت“.

وقال رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية العراقية إنه ”تم تصدير 2000 شاحنة إلى العراق يوم الأربعاء الماضي“، مضيفًا أنه ”في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام الإيراني كان لدينا 9 مليارات دولار من صادرات السلع والخدمات إلى العراق، وبحلول نهاية العام سيزداد هذا الرقم بالتأكيد“.

وأشار إلى تصدير إيران بضائع بقيمة 13 مليار دولار إلى العراق العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 20 آذار/مارس 2019، وقال: ”لكن السوق العراقية ليست طريقًا سريعًا ولكنها صخرية ويجب أن تكون لها شروط معينة لعبورها“.

وقال آل إسحاق: ”يجب أن يكون لدى رجال الأعمال على طريق التصدير إلى العراق تصميم جاد وقدرة على تحمل المخاطر؛ لأن التصدير إلى هذا البلد ليس تلقائيًا وبالتأكيد يجب النظر في جوانب مختلفة من الأعمال ومواصلة التداول والأخذ بعين الاعتبار متطلبات العراق“.